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حميدتي: يا إبراهيم جابر نسيت صلة الرحم وجبتا 13 قناص عشان تقتل عبدالرحيم اخوي
حميدتي : يا علي كرتي عمرك 70 سنة فضل ليك شنو في الدنيا دي.
حميدتي :يا إبراهيم جابر نسيت صلة الرحم وجبتا 13 قناص عشان تقتل عبدالرحيم اخوي اول الحرب.
حميدتي :الاتفاق الإطاري سبب الحرب وأنا رفضته وكباشي كان متمسكا به.
حميدتي : قواتنا في جبل مويا اتهزمت بقوة قاهرة وطيران أجنبي من طراز سوخوي 29 .
حميدتي: قواتنا ستقوم بإعادة الكره في جبل مويا مرة أخرى.
حميدتي: مصر قصفت من قبل قواتنا في كرري وهي تتمادى في ضربنا ودخلت المعركة بشكل مباشر.
حميدتي :الطيران المصري الغادر قصف قواتنا في جبل مويا.
تلخيص
داليا الطاهرdalia eltahir
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