حميدتي : يا علي كرتي عمرك 70 سنة فضل ليك شنو في الدنيا دي.

حميدتي :يا إبراهيم جابر نسيت صلة الرحم وجبتا 13 قناص عشان تقتل عبدالرحيم اخوي اول الحرب.

حميدتي :الاتفاق الإطاري سبب الحرب وأنا رفضته وكباشي كان متمسكا به.

حميدتي : قواتنا في جبل مويا اتهزمت بقوة قاهرة وطيران أجنبي من طراز سوخوي 29 .

‏حميدتي: قواتنا ستقوم بإعادة الكره في جبل مويا مرة أخرى.

‏حميدتي: مصر قصفت من قبل قواتنا في كرري وهي تتمادى في ضربنا ودخلت المعركة بشكل مباشر.

حميدتي :الطيران المصري الغادر قصف قواتنا في جبل مويا.

تلخيص

داليا الطاهرdalia eltahir

