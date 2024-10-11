التهديد بالمخزن السادس.. زنقة زنقة وحارة .. حارة !!

تسجيل الهالك امس ، وخروج مجموعة جوغة قحت وبعض الحسابات المؤجرة وبعض الحسابات الاخرى الجاهلة.

خرجوا بالتهديد بالويل والحرب الشاملة!!

الإجابة لهم جميعها .. طز !!

نفس الاسلوب الذي استخدمه هتلر في تهديد الحلفاء بالمخزن السادس الذي فيه سلاح سري.

وهزم هتلر ولم يكن هناك لا مخزن سادس او عاشر !

نفس الاسلوب الذي استخدمه الصحاف مع الحلفاء أيضا في حرب الخليج .

ومر الحلفاء إلى داخل العراق كمرور السكين في قطعة الجاتو!

نفس الاسلوب استخدمه علي عثمان وهو يهدد بكتائب الظل.

وسقط النظام ولم نشاهد لا كتائبه ولا ظله!

واقرب مثال لتسجيل الهالك امس هو خطبة القذافي الاخيرة التي قال فيها: من انتم ، وهدد بمطاردتهم حارة حارة وزنقة زنقة.

ثم قبض عليه لاحقا داخل مصرف مياه!

انه مثل تهديد وطلب ود الفكي حين كتب مناديا : هبوا لحماية ثورتكم .

ولم يابه به احد !!

كله عبارة عن طلس ، فالهالك هاك من بدري ورسائله ما عادت ذات معني؛

اما قطيع الناعقين، سلك وآخرين واخريات أكرر لهم الطز

وليد محمدالمبارك احمد