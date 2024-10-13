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مااااا مرتاحة لتريقتنا لخطابه الأخير، وما فاهمة نحن لي بنتريق بيه اصلا!!
ما تزعلو مني لكن ما مرتاحة، زمان حمودي كان بقول والتمطر حصو ونحن اتريقنا لمن فترنا، وقد حصل وامطرت فوقنا حصو ونار وكل شي…..
فمااااا مرتاحة لتريقتنا لخطابه الأخير، وما فاهمة نحن لي بنتريق بيه اصلا، هل دا انكار مننا ان فعلا في بلدنا في تتار ومغول العصر الحديث……
انا كنت مقررة ما اتكلم في الامور السياسية، بس هنا اختلط علي الامر، هل ده انكار مننا، ولا في جهه سايقانا بالخلا ولا فعلا الخطاب يستحق التريقة……
وبغض النظر انه حي ولا ميت ولا ده هو ولا خياله ولا ذكاء ولا مسرح عرايس، نحن كلنا عارفين ان حمودي اصلا مجرد واجهه صوتية بتوصل كلام جهات كبيرة لجات كبيرة تانية، ونحن مكبرين راسنا.
عموما دي مجرد افكار ومخاوف جواي، وربنا يطلع احساسي كضااااب….
الصورة لحصحاص كده عجبني وصورتو، وحسي حسيتها مطقمة مع الحصو الامطر فينا
إيثار التاي – اختصاصي نفسي
رصد وتحرير – “النيلين”
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