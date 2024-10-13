مااااا مرتاحة لتريقتنا لخطابه الأخير، وما فاهمة نحن لي بنتريق بيه اصلا!!

وبغض النظر انه حي ولا ميت ولا ده هو ولا خياله ولا ذكاء ولا مسرح عرايس، نحن كلنا عارفين ان حمودي اصلا مجرد واجهه صوتية بتوصل كلام جهات كبيرة لجات كبيرة تانية، ونحن مكبرين راسنا.