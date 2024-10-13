الميليشيا ليست كل ارتكازاتها بالخرطوم بقوة تحصنهم في المقرن

معارك محور المقرن الدائرة الآن والتي يتقدم فيها جيشنا كل يوم؛لها دور كبير في تحرير معظم أجزاء العاصمة خاصة منطقة وسط وشرق الخرطوم.

والميليشيا ليست كل ارتكازاتها بقوة تحصنهم في المقرن،فلو هزموا في هذا المحور فستتلاشى كل ارتكازتهم التي بعدها، وقريبا يلتحم جيش أمدرمان مع جيش القيادة وسلاح الإشارة،وفي محور بحري يلتقي جيش الكدرو و كرري مع جيش الإشارة،وغربا يلتقي جيش المدرعات مع المهندسين

قريبا بإذن الله

شاركوا إخوانكم في الميدان بالدعوات،فإنها أعظم شأنا من كل سبب آخر …

مصطفى ميرغني

