. لا تخافوا من اتهامكم بالعنصرية..

اسألوا كل غريب عن تفاصيله الدقيقة.

هكذا تفعل الأمم المتحضرة، تتأكد من الغرباء ثم بعد ذلك تحترمهم .

عليه ..

على أهالينا في الشمالية ونهر النيل رصد ومتابعة اي وجوه غريبة .. والاستعانة بالسلطات الرسنية في تفتيش أماكن سكنهم بدقة شديدة اذا شكوا فيهم ..

دا التكتيك الاستخدموه الدعامة في مدني .. تسربوا واحد تلو الآخر وقاموا بدفن اسلحتهم الى ان حانت ساعة الصفر ..

ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

وخلي يقولوا عليكم عنصريين واي حاجة

وليد محمدالمبارك احمد