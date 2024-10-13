فيسبوك
عند هجوم الميليشيا على الجيش المصري والدولة المصرية.. تناسى المصريون خلافاتهم وتوحدوا
المصريين بحترموا ناسهم وبقدرو بلدهم وناسهم المميزين
حسي في معارضين للسيسي كتار
لمن شافوا الهجوم من قبل الميليشيا على الجيش المصري والدولة المصرية تناسوا خلافاتهم كلها وأعلنوا وقوفهم مع الدولة
ما زي ناسنا الوهم ديل
طردوا علماءنا
وحاربوا بلادهم بمعاونة السفراء و السفارات الأجنبية
مصطفى ميرغني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة