عند هجوم الميليشيا على الجيش المصري والدولة المصرية.. تناسى المصريون خلافاتهم وتوحدوا

المصريين بحترموا ناسهم وبقدرو بلدهم وناسهم المميزين

حسي في معارضين للسيسي كتار

لمن شافوا الهجوم من قبل الميليشيا على الجيش المصري والدولة المصرية تناسوا خلافاتهم كلها وأعلنوا وقوفهم مع الدولة

ما زي ناسنا الوهم ديل

طردوا علماءنا

وحاربوا بلادهم بمعاونة السفراء و السفارات الأجنبية

مصطفى ميرغني