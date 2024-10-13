فيسبوك
انت شفت حاجة؛ تاني بس اتلموا في حتة شوفوا الطيران حيبل ابو شكلكم كيف
🔵حميدتي باكيا للهزيمة جبل موية:
*الطيران في جبل مويا شغال بضرب فينا من الساعة تلاتة صباحا لحدي الساعة عشرة صباحاً، ليه نحن ما بشر؟*😒🥲😭
ايوة ما بشر يا جنجويدي يا مغتصبة
وانت شفت حاجة ؛ تاني بس اتلموا في حتة شوفوا الطيران حيبل ابو شكلكم كيف
ولسع الليلة في طيران جديد وصل البورت
وفي طيران جاي لسع
والجاييكم بلا
محمد هاشم الحكيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة