انت شفت حاجة؛ تاني بس اتلموا في حتة شوفوا الطيران حيبل ابو شكلكم كيف

🔵حميدتي باكيا للهزيمة جبل موية:

*الطيران في جبل مويا شغال بضرب فينا من الساعة تلاتة صباحا لحدي الساعة عشرة صباحاً، ليه نحن ما بشر؟*😒🥲😭

ايوة ما بشر يا جنجويدي يا مغتصبة

وانت شفت حاجة ؛ تاني بس اتلموا في حتة شوفوا الطيران حيبل ابو شكلكم كيف

ولسع الليلة في طيران جديد وصل البورت

وفي طيران جاي لسع

والجاييكم بلا

محمد هاشم الحكيم