مهما اتخذت قرارات غلط في حياتك أتذكر ان حميدتي (..)

مهما اتخذت / اتخذتي قرارات غلط في حياتك أتذكر ان حميدتي :

(-)كان الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.

(-) كان أغنى زول في السودان.

(-)كان فريق اول [خلا] بعد كان رقيب أمن.

(-)كان يمتلك مليشيا خاصة > ١٠٠ الف.

(-) كان ممكن يطّلع بريء من كل جرائمه قبل الثورة.

لكن قرر يأشر غلط ويقلب العربية ذاته ، وحالياً منتهي ، زيه زي اي واحد ميت ، وأسمه بقى قائد مليشيا الدعم السريع ساي.

لكن خليك من ده كله ، ناس فاهمين سياسة ومفتحين ، كانوا مراهنين عليه ولسه بينبحوا ليوم الليلة.

#حميدتي_انتهى

Mohamed Elkhatim Hamada