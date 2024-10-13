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مهما اتخذت قرارات غلط في حياتك أتذكر ان حميدتي (..)
مهما اتخذت / اتخذتي قرارات غلط في حياتك أتذكر ان حميدتي :
(-)كان الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
(-) كان أغنى زول في السودان.
(-)كان فريق اول [خلا] بعد كان رقيب أمن.
(-)كان يمتلك مليشيا خاصة > ١٠٠ الف.
(-) كان ممكن يطّلع بريء من كل جرائمه قبل الثورة.
لكن قرر يأشر غلط ويقلب العربية ذاته ، وحالياً منتهي ، زيه زي اي واحد ميت ، وأسمه بقى قائد مليشيا الدعم السريع ساي.
لكن خليك من ده كله ، ناس فاهمين سياسة ومفتحين ، كانوا مراهنين عليه ولسه بينبحوا ليوم الليلة.
#حميدتي_انتهى
Mohamed Elkhatim Hamada
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