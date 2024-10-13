خرج علينا البعاتي حميدتي بخطاب اقرب (للايفات الناشطين)

لايف ( البَعاتي )

لم أرى في حياتي حميدتي يقف موضع ( الرجال ) دائماً وجهه أسود ومنكسر أمام الشعب السوداني ،،

جل كلامه الشكوى ، هذا فعل وهذا ترك ونحن قلنا لهم ولم يسمعوا كلامنا ( وانا واااي واااي وانا وووب وووب ) ،،

حتى عندما كان في السلطة هذا دأبه صدّع رؤسنا ليل نهار بحديثه الممجوج وصوته الأنثوي : ( الكيزان فعلوا والقحاتة تركوا البشير قال ن ق ت ل التلت وفلوكر انا قلت ليهو والبرهان انا مشيت ليهو ووووو ) حتى اذكر انه قال في لقاء شهير :

ان ( 9 طويلة ) نحن نعرف هذه العصابات بالإسم !

( طيب وراجي شنو يالعشا بلبن نجي نقبضهم نحن ليك !!)

والى يوم الناس هذا تُردد مقولاته الجاهله والحمقاء ( والباطلة ) التي اصبحت مسخرة ومصدر تهكم الشعب ،،

بالأمس يخرج علينا البعاتي حميدتي بخطاب اقرب ( للايفات الناشطين ) واصل فيه شكواه وصراخه ولم يتبقى له إلا ان يغني ( ظلموني الناس ) ولكن الملخص انه الظهور الأخير ماقبل النهاية ، وليته اعلن فيه توبته وندمه على الفظائع التي ارتكبها جنوده بحق الشعب بدل الهُراء الذي يقوله والفريه التي يرددها ( الكيزان والفلووول ) التي لن يصدقها الشعب بعد ان رأى بأم عينه الأقنعة التي سقطت بعد الحرب .

#كلامك_زول_دايرو_مافي

وزي مابقول صديقي الفخيم Abdalla Gafar #حميدتي_انتهى

Ahmed Nour