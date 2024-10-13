بمناسبة إنجليزي القوني نتذكر معه إنجليزي مريم الصادق

بمناسبة إنجليزي القوني حمدان دقلو شقيق حميدتي نتذكر معه إنجليزي مريم الصادق



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يعتقد المتمردين أن وجودهم داخل المبأني الحكومية او المدنية سيمنع الجيش من تدميرها إن تطلب الأمر ذلك ، بالتالي يظلوا مسيطرين عليها وما جاورها .

عقلية المتمردين عقلية خربة ، إن اعتقادهم هذا خاطيء ، لأن إن كانت المعادلة هزيمة التمرد وعودة العاصمة فلا توجد أي أهمية لأي مبنيء أيً كانت رمزيته او قيمته .



المستشار/ محمد السر مساعد