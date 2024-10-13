الحمدلله يا (عزت) واخوته انكم( انكشفتوا) انت وكتير ممن شكلوا المظلة السياسية والدبلوماسية للمليشيا من سماسرة الكتل والاحزاب البائسة (دا) اذا حظيتم بان يسمي ما مارستموه سياسة او دبلوماسية.. حيث اكدتم للشعب السوداني وللعالم انكم جزء اصيل من مشروع تفكيك القوات المسلحة السودانية وتشريد الشعب السوداني وتغيير هويته وتبديل تركيبته السكانية والاجتماعية بل والاخلاقية في اكبر محاولة تغيير ديموقرافي كان سيشهده القرن الواحد وعشرون لو لا ستر الله ودعاء الصالحين ووقفة ابناء السودان مع قواتهم المسلحة متجاوزين كل الخلافات الفكرية والاثنية والسياسية (الفرية) فما مارستموه في اعوام لم تتجاوز الخمس سنوات لم يمارسه الكيزان في ثلاثون عامآ. اتمني ان تتعلموا من اخطائكم ولو قيمة من قيم الوطنية والنضال ربما سيعيش منكم من يعيش طوال عمره نادم علي ما فعله بهذا الشعب وهذا الوطن ونحن كذلك تعلمنا كيف كنا ننقاد لكم ولغيركم حتي تمكنتم منا وضللتمونا بالاحلام والوعود الكاذبة فكان شعبنا وشبابنا تواق لفجر يحمل رياح تغيير ايجابي عنوانه دولة حرية وسلام وعدالة وديمقراطية لا طالها من الكيزان ولا اتت بها الكيمان التي صعدت علي عنق ثورة عظيمة تحتاج لاعادة توجيه مسار ليس بمعزل عن حماية الحارث الامين والضامن الحيقي لها الا وهم العسكر فلتكن ثورة وعي وجد وكفاح وعمل وانتاج وتطوير حقيقي لا ثورة تخريب ودمار يستغلونها تجار السلطة وطلابها مطية و بغية الصعود علي جماجم اللذين اشعلوها وصاروا وقودها… لا بارك الله في اي ثورة تغضب الله وتتجاوز في سقفها حدوده وشرعه في طلباتها ومتطلباتها ولا بارك الله في سلطة وحكومة تقمع وتصادر حقوق من طلب ماهو في مرضاة الله شرعآ فالثورة واقعآ وحلمآ لن يتخلي عنه اهله والسودان بلد يستحق ان تقوده ثورة وعي تضع الله وقيمنا واعرافنا نصب عينها.

Haitham Abbas