عائشة الماجدي: الجكومي لم يُوفق

تابعت ما حدث في قناة الجزيرة مباشر بالأمس حينما رمي الجكومي المايك وأستأذن وخرج من الاستديو …

أعتقد أُسلوب الحرد في التعامل مع الإعلام وخصوصاً قناة مشاهدة غير مُجدي ابداً الطريقة الوحيدة الصحيحة هي كان يبتدئ الجكومي كلامه في ربع الساعة التي أُتيحت له ويضع حُجة قوية ومقنعة وكافية تُعادل كل هردبييس الفارغة التي قدمها متحدث تقدم ممثل المليشيا في نصف الساعة …

وبكدا تكون يالجكومي كسبت القناة وأقنعت المشاهدين في ربع ساعة

وأحرجت أحمد طه ورميت متحدث الجنجويد بما تُريد …

لكن أن تحرد من الحوار وتطلع خارج الاستديو سوف يكسب الطرف المتحدث الاخر بالتأكيد بحسابات الزمن والمساحة ..

وقتها لا الجزيرة ح تحنسك أو تضع ليك أعتبار لا الجزيرة ح تستغني عن أحمد طه ولا الجزيرة ح تغيير سياستها تجاهك

وإنت الوحيد الممكن تكون فقدت فرصة إيصال المعلومة الصحيحة وظلمت المشاهد الذي ينتظرك …

كان من الممكن يا الجكومي أن تقلع زمنك من فك أحمد طه

وتقول كُل ما تريد في وقت وجيز وتربح البيع كامل وتحرج القناة …

الحرد في الإعلام مافي زول برضيك …

عائشة الماجدي