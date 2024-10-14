🔴 انخفاض ملحوظ في أسعار الايجارات بمصر عقب بدء عودة السودانيين

تقول المواطنة السودانية (أ. ع) التي تقطن منطقة فيصل غرب العاصمة المصرية القاهرة: “أبلغني صاحب الشقة التي استأجرها بانخفاض قيمة الايجار إبتداءا من شهر اكتوبر الجاري” من 11 ألف جنيه مصري مايعادل (227 دولار ) إلي 8 ألف جنيه مصري ما يعادل ( 165 دولار) . ويأتي سبب انخفاض أسعار إيجارات الشقق والمباني على خلفية العودة العكسية للسودانيين خلال الفترة الماضية.

وسجلت أسعار الايجارات في مختلف أنحاء القاهرة هبوطاً ملحوظاً بعد توجه عدد كبير من الأسر السودانية إلى السودان على خلفية تحسن الأوضاع الامنية وإحراز الجيش السوداني تقدماً في العاصمة الخرطوم بمحاورها الثلاثة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر مسؤول بمعبر أشكيت عن استقبال معبري أرقين وأشكيت متوسط عودة طوعية ل 1200 سوداني يومياً من جمهورية مصر العربية إلى السودان.

وأشار المصدر إلى أن هذا العدد والذي يضم أسراً عديدة عادت طوعيا إلى البلاد مع تباشير انتصارات القوات المسلحة في كافة ربوع السودان واستجابة لدعوة والي ولاية الخرطوم لعودة المواطنين إلى ديارهم الآمنة وضرورة تعميرها. وقال إن هذا العدد شمل من دخلوا جمهورية مصر العربية دون التقيد بالإجراءات الرسمية الخاصة بتأشيرة الدخول.

وأكد الأمين عبد الرحمن، الذي يستأجر شقة مفروشة في منطقة فيصل على انخفاض قيمة الايجارات من 15 ألف جنيه إلى ما يتراوح ما بين 10-8 ألف جنيه

وأوضح عبد الرحمن في حديثه مع موقع “المحقق” أن أسباب الانخفاض تتباين ما بين عودة عدد كبير من السودانيين إلى السودان أو الذهاب للايجار في المناطق البعيدة من القاهرة مما ساهم في تقليل الطلب على العقارات في منطقة فيصل التي أصبحت ملاذاً للسودانيين بعد الحرب لانخفاض تكلفة المعيشة والإيجارات بها عكس المناطق الاخرى.

ولفت علي إبراهيم الذي يعمل في مكتب عقاري بمنطقة فيصل إلى أن اسباب الانخفاض تعود للهجرة العكسية للسودانيين خلال الشهريين الماضيين.

وأشار إبراهيم في حديثه مع “المحقق” إلى أن أغلب العائدين عادوا بسبب الظروف المعيشية الضاغطة في القاهرة وارتفاع اسعار الايجارات فضلاً عن ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأوضح أن أغلب الأسر السودانية تعتمد على تحويلات خارجية معظمها من السودان وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الجنيه المصري يصعب على الأسر العيش بالقاهرة.

وبلغ سعر تحويل الجنيه السوداني 54 جنيها مصريا في تداولات أمس (السبت)

ولم تكن فيصل هي المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار الايجارات، فحتى الأحياء السكنية الأخرى مثل مدينة نصر سجلت فيها أسعار الايجارات هبوطاً نسبياً كما أكد حسن عثمان الذي أوضح ل “المحقق” انخفاض سعر الشقة المفروشة من 25 ألف جنيه إلى ما يتراوح 22- 20 الف جنيه مصري.

إلا أن عثمان لفت إلى أن الانخفاض صاحب الشقق المفروشة فقط مع تمسك الشقق غير المفروشة والمعروفة شعبياً ب (على البلاط) بأسعارها التي تبلغ نحو 15-12 ألف جنيه في بعض أحياء مدينة نصر .

وأشارت آسيا الحاج التي تستأجر شقة غير مفروشة في مدينة نصر بأن صاحب العقار أبلغها بوجود زيادة سنوية تقدر بألف جنيه بعد انتهاء العقد المبروم بينهما.

واوضحت آسيا لموقع “المحقق” الإخباري أن معظم الأسر السودانية تربط مكان سكنها بالمدارس حتى تتلافى تكلفة الترحيل ولذا تلجأ إلى إيجار الشقق غير المفروشة بعقود طويلة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحمد عبد الله عضو غرفة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن رحيل السودانيين من مصر لن يؤثر بالشكل المتوقع في أسعار العقارات و أشار عبد الله إلى أن نسبة الانخفاض في الأسعار سواء للإيجار أو للتمليك لن تتعدي الـ 2%، مضيفاً: من يرحل سيأتي بدلاً منه بغض النظر عن الجنسية، موضحاً أن معدل الانخفاض لن يؤثر علي تسعير الوحدات الإيجارية.

وتأثرت أسعار العقارات في مصر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ففي عام 2021، كان متوسط إيجار الشقق التي تتراوح ‏مساحتها بين 100 و 200 متر مربع حوالي 2,487 جنيهًا، لكن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ بحلول نهاية 2024 لتصل ‏إلى ما يقرب من 12,268 جنيه، ما يعكس زيادة كبيرة في التضخم.