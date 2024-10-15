من أحاجي الحرب( ٧٤١٠ ):

‏سقطه قانونية للمتحدث الرسمي بإسم ‎تنسيقية تقدم.

□ يذكر أنه لا يوجد في القانون ما يُدين ويجرم من يحرض على القتل، وإنما يحاسب القاتل فقط.



□ هو يجهل أن القانون الجنائي السوداني لعام 91 : المادة 24 – التحريض:

•(1) يعد محرضًا من يغري أو يشجع أو يحث شخصًا آخر على ارتكاب جريمة.

•(2) يعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة إذا وقعت بناءً على التحريض.

•(3) إذا لم تقع الجريمة بناءً على التحريض، يعاقب المحرض بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

□ وجلي من نص هذه المادة كيف أن الشخص الذي يحرض شخصًا آخر على ارتكاب جريمة يمكن أن يُعتبر مسؤولًا عن الفعل الإجرامي إذا وقع، ويعاقب كما لو أنه ارتكب الجريمة بنفسه.

#من_أحاجي_الحرب

○ منقول: