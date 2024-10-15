كيزان معاتيه.. بلابسة.. مرتزقة.. طبالين وبعدين

نفسي كان يوم اتعرف علي كوز غير الكوز الانطباع الراسم ليهو صورة في ذهني من تسعينيات القرن وم دايرة تفارقني لليوم.. كان بيكون لابس اشتراكية وراكب موتر سوزوكي 125 اسود وشايل شنطة بتاعة جلد زي بتاعة المحاميين ونظارة سوداء وبيكون مشرف علي تسليم كوتة الدقيق في الافران وعلاقته كويسة باللجنة الشعبية بتاعة الحي..بكلموهو ليك نظام يطلع ليك شهادة سكن لانه هو واصل وايده طويلة وانا كنت بفتكر الموضوع دا حاجة صعبة .. ودا اكبر دليل علي بساطتنا وعدم توغلنا في عرفة مجتمعات وشان ما كان بيهمنا انه نعرف عنه كتير لو لا المسالة اتعقدت وبقي اي اختلاف راي لازم سيده يكون كوز وهو ينفي وخصمه يبصم بالعشرة ..

اما مسالة الوطن والوطنية دي افتكر اننا كنا مشبعين بيها كقيم تربوية كانت محتاجة لاختبار ومحك حقيقي عشان نعرفها بشكل فعلي وحقيقي.. فللاسف م عرفناها إلا بعد ثورة ديسمبر وحرب الكرامة الما ممكن ننسي بعدها انه بعض المعارف والمعاني لبعض المسميات المقدسة في الحياة دي م بترسخ ليك معانيها إلا بعد تنكوي بنار حرمانك منها وتدفع تمن غالي.. دم وعرض وامن وامان وممتلكات بتبقي قاعدة في كفة والوطن والوطنية كفة تانية بتغلب احساس كل الفقدناهو وبنبقي م عايزين اي حاجة الا اننا نرجع مكان مابتنوم عيننا وبترقد روحنا وبنشعر بالأمان لو هي دي الكوزنة والفلولية والبلبسة.. يبقي انتوا صح الواحد مننا كوز بالفطرة ✋

Haitham Abbas