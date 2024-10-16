ليه محتفيين بكورة في نص الحاصل ده !!
ليه محتفيين بكورة في نص الحاصل ده !!
ببساطة لأنه قبل 20 سنة، الكوتديفوار أو الساحل العاج كانت بتمر بظروف نفس ظرفنا ده، حرب كادت تهدد وجودها و وحدتها، و كانوا يعيشون حربا منسيّة لا بواكيّ لهم إلا أنفسهم و وحدتهم.
و في الخلفية، كان منتخب ساحل العاج بيقدم في علف كروّي فاخر بصمت و ثبات المباراة تلو الأخرى، من غير ملاعب و من غير إمكانيات تذكر مقارنة بمنافسيهم، و من غير بلد يعودوا إليه، و من غير فريق فني متكامل، كانوا شايلين عزيمتهم و بس. !
المنتخب واصل في تقديم النصر مباراة تلو الأخرى لحدي وصل للنهائي المؤهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخ الدولة.
مباراة شاهدها كل العاجييون و هم بيشجعوا مع بعض منتخب واحد بشمالهم و جنوبهم، دروغبا استغل اللحظة التاريخية دي و خاطب العالم و خاطب شعبه و سلط الضوء على الحرب القائمة في بلده، و نادى للوحدة و وقف الحرب، و السياسين استجابوا و بدأوا جلسات الحوار و السلام انتهت بانهاء الحرب و توقيع اتفاق سلام قائم حتى اللحظة ….
الكورة ما مجرد لعبة، و ده بيعتمد على اللاعبين و وعيهم في ايصال نضالات شعوبهم و قصصهم إلى العالم عبر هذه اللعبة ..
بتمنى من منتخبنا زي ما بيقدم آداء عظيم كرويّا يقدم برضه آداء أعظم جماهيريا، و يسلطوا الضوء على صمود شعبهم في الحرب ضد مليشيا الجنجويد، و عن ضرورة وقف الحرب بإيقاف الجنجويد سلما أو حربا، و لا حل إلا هذا، و لا خلاص إلا بهذا.
و المجد لصقور الجديان، في ميادين الملاعب و المعارك و كل محافل الثقافة و الرياضة و الإنسانية …. 🔥🇸🇩✊
Yusra Zain
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