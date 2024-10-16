توقعات بارتفاع مؤثر في اسعار السلع في دارفور الكبرى

طبظا..

زمن بشة وبعدو..شطار الحكومة حظروا استيراد بعض الفاكهة بحجة خفض الطلب على الدولار.. ووقف الاستيراد ولم يتاثر الطلب علي الدولار..

ولانو صاحب القرار نظرتو للملف كانت ضيقة وجزئية لا تناسب ادارة اقتصاد الدول..

بعد اقل من شهر من تنفيذ القرار اشتكى مصدرو الموز من ارتفاع تكلفة النقل بسبب توقف دخول شاحنات النقل المبرد الكانت بتجيب الفاكهة من الاردن والسعودية ومصر.. طبعا كان بيستفيدو من انخفاض َنولون الرحلة الراجعة.. بالمناسبة ولاية سنار بس كانت بتصدر تقريبا موز بمبلغ 4.5 مليون دولار شهريا.

طيب المستشار الاصدر قرار حظر نقل بعض المحاصيل خارج دارفور ما انتبه لجزئية ان نولون ترحيل السلع الاستهلاكية لدارفور حترتفع لانها حتكون زي اخر فردة من الموقف الكاشف، السواق حيطالب بتذكرة المشية ونص الرجعة باعتبار انو ما حيلقى ركاب راجعين.

اتوقع خلال ايام ارتفاع مؤثر في اسعار السلع في دارفور الكبرى.

فشنو المابعرف ما تدوهو يغرف

Ali Mirghani