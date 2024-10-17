مناوي: مليشيا الـ دقلو دمرت البلاد

بدعوة كريمة من أبناء الوطن في فرنسا، سأتوجه اليوم إلى العاصمة باريس للمشاركة في ندوة سياسية بعنوان “مالآت حرب 15 أبريل – التحديات والحلول” التي ينظمها منتدى الفجر الجديد. ستتاح لي الفرصة للقاء العديد من المسؤولين الدوليين ومنظمات المجتمع الدولي والإقليمي، بهدف إيجاد حلول للأزمة الانسانية التي يعيشها الشعب السوداني بسبب مليشيا الـ دقلو التي دمرت البلاد .

حاكم إقليم دارفور – منّي أركو منّاوي ، Mini Arko Minawiy