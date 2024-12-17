بعد الحرب المسيرية فقدوا خيرة رجالهم حماقة من اجل مملكة آل دقلو

السلامات هاجموا المسيرية بمنطقة كيلك غرب كردفان وقتلوهم ونهبوا فرقانهم اكرر في غرب كردفان مناطق نفوذ المسيرية

طبعا ده بثبت ليك انو الحرب اثرت على المسيرية من ناحية الرجال

السلامات دخلوا السودان حديثا

قبل الحرب لا احد يتجرأ ويهبش المسيرية

لكن بعد الحرب المسيرية فقدوا خيرة رجالهم حماقة ومن اجل مملكة آل دقلو الغير متوجة

السلامات طقعو البني هلبا لما ملصو لباستهم

والله أصبحنا نخاف على اهلنا المسيرية من ملص اللباس.

جائز ووارد ملص اللباس ان لم ينسحبوا من محرقة آل دقلو.

Basher Yagoub