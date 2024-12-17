بعد مطالبات عدد كبير من ابناء المسيرية بالانسحاب من الخرطوم (..)

🛑ماسبب الصوت االعالي لابناء المسيريه هذه الايام

⛔️بعد مطالبات عدد كبير من ابناء المسيريه بالانسحاب من الخرطوم والاتجاه الي كردفان لان ف الخرطوم ليس لهم مكان..الحاجه دي جات لي اسباب كتيره

🛑اول سبب

تعامل الماهريه القاسي معاهم حيث امتلاءت السجون بي ابناء المسيريه تحت ذريعه الظواهر السالبه

وماحدث من تصفيه للعقيد محمدين قائد المجموعه 37 بتهمه التواصل مع الفريق ياسر العطا

وغيرها من التصفيات

⛔️ووالكان مرشح للتصفيه العقيد التاج التجاني بتهمه التواصل مع العميد درمود للتسليم ولكن اهله قالوا التاج التجاني خط احمر …وخاصه شباب الدبب والمجلد

🛑والسبب التاني

انهم ماجنو فائده من الحرب دي بالعكس خسرو اكتر من 120 الف شاب من مجغوم الي مقطع الاطراف

وماعندهم ربت حقيقيه ف الDعم السريع ودي حقيقه قالها الرائد بابو حامدين لمن قال بنطالب بي واحد فريق واربعه لواء و500 عربيه …المطالب لاقوا بيها ادم قارح ف الضعين

⛔️االملازم ادم قارح بعد كراعه انقطعت وضهرو انضرب بقي شغال شغل اداري وهو المسؤول الاول عن اهلنا المسيريه

⛔️المهم لمن قدموا المطالب دي رد ليهم قال ليهم انتو دايرين مطالب قدر دي انتو فطرتو؟😁

بعدها تم تعيين فلنقاي عبدالرحيم دقلو العقيد صالح الفوتي المعروف بي اخلاصه للمليشيا ..طلع بعدها الرائد بابو حامدين ..واتكلم قال نحن نقابل ادم قارح ليه

نحن واجهنا الطيرات والسوخوي بغلبنا نقابل حميدتtي

لو هو بره الطيارات راقده زي الغنم نمشي ليهو بره😁

لم يحدث ليهم اي استجابه

⛔️ كذلك اتجه ابناء الماهريه من التقليل من المسيريه عشان يخوفوهم وده جاب نتائج عكسيه ظهر ف بحري وغيرو…وحاليا مدني غالبا حيحدث انسحابات للمسيريه

القائد جلحه عين موسي اخوهو نائب ليهو ف قوات التدخل السريع وعمل متحدث رسمي ليهو

دي كلهامؤشرات انه ابناء المسيريه عاوزين جسم يتفاوضو بيهو مع دوله 56 زي مابقولوا ..

الايام الجايه حبلي بالمفاجاءت

⛔️السلامات برضوو بعد تعين اللواء البني هلباوي عبدالله حسين قائد ليهم ..مارضانين …

⛔️غياب القادات زي حميدtي وعبدالرحيم اثر علي شغل الاشاوس ف الميدان والميديا

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