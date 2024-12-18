أحبائي

على ضوء إفادات المقدم عبدالله سليمان!!

✍️تبيان توفيق الماحي أكد

قبل أن تقرأ تقبل إعتذاري ( المعزز ) بالأسف لعد تًمكُني من نشر بقية فيديوهات عضو لجنة إزالة التمكين #المغبوره نسبتاً لضعف الشبكه في منطقتي .. !!

إن إهتمامي بإفادات المقدم #عبدالله_سليمان يعودُ لإيماني القاطع بأننا ( نحن جيل الثورة ) في حاجه لتقييم فكرة الخروج على نظام الإنقاذ مبدئياً ،، تقيماً لايقدحُ في مصداقية إثارتنا أو محبتنا لوطننا أو طعناً في صدق إنتمائنا له فلا أحد ينكٍر بأن آلآف الشابات والشباب الذين ثاروا قد برروا إحتياجاتهم ورفعوا قضاياهُم لحكومة البشير التي كانت تعلم وتُقٍر بأن صوتنا قد جانبه بعض الصواب في كل المطالب ( عدا الإسقاط ) فالشعب وقتها كان قد إكتوى بضيق الحال وترهُل النظام وهشاشته وصراعات السلطه والمال بداخله !! لقد صدقنا حينما هتفنا ،، وسقطنا حينما تغافلنا عمن إستغفلنا وإستغل جهلنا بإسقاطات الإسقاط وعدم إدراكنا لماضي التاريخ ومستقبل ماهو آت !!

إننا آثمون في حق أنفسنا أولآ لأننا عجزنا عن تقييم الفكره مع أننا الفاعلون ،، وتماهينا مع من إعتلوا ثورتنا رقم إدراكنا ومعرفتنا بببؤسٍهم وفشلٍهم وعجزهم التام بالعبور بها وبنا ..

ماقاله المقدم #عبدالله_سليمان ليس وٍشايه أو فٍريه أو تلفيق بل هي ( حقائق المؤامرات ) التي حيكت بإسم الثورة وبإسم السلام والحرية والعداله لقد فعلوا كل ذلك وأكثر منه أمام أعيننا وبإسمنا وبإسم الشعب وهو ونحن منه بُراء ،،

هذه الإفادات المغززة التي صًرّح بها عضو اللجنه التي سُميت ( بروح الثورة ) كان ثمنها دماء الشهداء من لًدُن الشهيد أحمد الخير وحتى الشهيده ست النفور وود عكر .لقد دفنا فاتورةً ثمنها غالي حينما أغلقنا جامعاتنا ومدارسنا ودورٍ عبادتنا وعطلنا تجارتنا وخربنا دارنا بأيدينا طوبةً من فوقٍ طوبه لتتريسٍ الطرقات لتُكافئنا قوى الأحزاب بهذه الأفعال المُشينه ..

ألم نخرج ضد الفساد .؟

ألم نخرج ضد الظلم . ؟

ألم نخرج ضد الحزبنه .؟

لماذا كافأتمونا بهذا ياعبدالله سليمان ؟ لماذا فعلوا كل ذلك بإسم الأجيال التي صدقت وعدها وقدمت كل مالديها لأجل الحياة الكريمه .. لماذا ياقوى الحرية والتغيير ؟

كيف نحكي لأبنائنا وماذا نقول لهم عن النضال والمجاهره بصوت الحق ؟ أنقولُ لهم بأننا ثُورنا في زماننا وأسقطنا رئيسنا وتركنا تعيسنا يعوث بإسمنا فساداً هل نقولُ لهم بأنه كان على رأسٍ ( لجنة إزالة التمكين التي سميناها بروح الثورة ) مجموعة لصوص سرقوا أموال التجار عن طريق الإبتزاز ؟ هل نقولُ لهم بأنها كانت لجنة لعصابة المافيا السياسية المحمية بحٍمية الثورية والتغيير ؟ لماذا سرقتهم فرحتنا ؟ ولماذا تآمرتم علينا ؟ ألم تستحوا بالله عليكم حينما كنتم تتحدثون عن نزع تمكين الإسلاميين وأنتم تُمكنون بديلاً عنهم عضوية أحزابكم ؟ ألم تستحوا وأنتم راكعون لتاجر الماشية والحمير تغتاتون منه وكأنكم أغنام ،، إننا إعتبرنا وتعلمنا الدرس مرات ومرات وحفظناه عن ظهر قلب وعلٍمنا من سرق ومن باع ومن خان ومن تآمر ومن قتل الثوار ..

لتعلموا أيها القحاطه بأنكم ..

أنتم من سفك الدماء وأنتم من أزهق أرواح الشباب وأنتم من كان يتغذى على الدماء وأنتم من ذبح الثورة من الوريد إلى الوريد لذلك فإننا عازمون على عزلكم منا ولفظكم عن وطننا ماحيينا..

سنثورُ بالحقائق سنُدون المكائد سنكتب للتاريخ وسنرفع من وعينااا ولن تجدوا ضالتكم فينا مرةً ثانية يا أرباب الملائش ..

الويل للخونه ..

#قحط_الخائنه

رسالتي الثانية

للمقدم عبدالله سليمان!!

إعلم بأن الحصه وطن ،، وتأكد بأن عملُك الذي تقوم به الآن من سرد للحقائق وتبصير الناس بأفعال قحط ولجنة إزالة التمكين ،، إبان حكمها قد أدهش الناس أجمع ولفًت إنتباههم وزاد من وعيهم أكثر وأكثر بل أعجزهم الوصف لإنهم في حاجه ماسه لإفادات موثوقه مثل التي ذكرتها فمازالت صفحات التاريخ مفتوحه ومشانق الخونه منصوبه!!

اليوم ضجت الأسافير والقروبات والمجموعات ومنصات التواصل الاجتماعي وهي تتناقل عنك ما قلته وما صرحت به .. ضجيجُها لم يكن من فراغ بل هو دليل على أنك

مصدر موثوق للمعلومه التي أوردتها لأنك شاهد أصيل على كل ماقٍيل ومشارك بكل ما كيد أُكيد وبالتأكيد مازال جُراب عبدالله سليمان ممتلئ بكيد اللجنه وأفاعيلها لذلك عليك أن تنفعٍل أكثر وتفعل مايُريح ضميرك ويُزيل أنينك ويقوي من ثقة الشعب بك من جديد !!

لكي يكون اللايف مقبول ومسموع ونظيف مطلوب منك ترتيب وضعية اللايف !!

أولاً …

جهز منصه ( تربيزة )

جهز حامل ( إضاءة )

جهز حامل ( تلفون )

جهز سماعه ( بلوتز )

رتب نقاطك في ورقه

أخرج للشعب من جديد وتحدث وتأكد بأن حديثك حًدث وكل الآذان صاغية والأقلام مزخرة فالوقتُ للعمل !!

هيا بنا يا عبدالله سليمان!!

أشهدكم وأشهد الله بأنني أُعُجٍبت بشجاعة المقدم #عبدالله_سليمان لأنه برأ ذمته ونطق بالحقائق وترك قحط وبيّن مسبتها..

رقم مشاركته يظل عندي شبية بي .. من أدرك نفسه فليُدركها ويترك طريق قحط وأعوانها فإنهم خونه خونه خونه بكل ماتحمل الكلمة من معاني !!

يدي على يدك يا عائد ..

الحصه وطن .. وطنُ يستحقُ أن نُكفٍر عنه ونتقبل اللًسًع فيه ..

للأمام ياعبدالله ..

وتذكر بأن أقصر طرائقهم وصفك بأنك أمنجي ومندس وعليها دوس ولا تُبالي ..