رجاء في بريد اللجان الموقرة التي تعمل على موضوع تغيير العُملة —-

الفترة التي أُتيحت لتغيير العُملة لم تكُن كافية لكل المواطنيين البعض كان مريض وآخرين بعيدين من البنوك وبعضهم لديهم ظروف اخري وموعد اخر يوم لتبديل العملة يوم 23 على مشارف الوصول عليه نلتمس منكم تمديد الأيام وإيجاد فترة مُهلة وسماح لتغيير العملة حتي يتمكن الكل من اللحاق بركب تغيير العملة …

وهناك ايضاً ظروف زحمة البنوك وضيق الوقت كانت سبب في عدم اتاحة الفرصة لكل المواطنيين للتغيير …

نطمع في تمديد المُدة حتي لا تسقط قروش المواطنيين في أيديهم في حالة إنتهاء الفترة الحالية …

مع كامل الاحترام والتقدير

عائشة الماجدي