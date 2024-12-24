الدروس والعبر من حملة تعايشة يا رسول الله:

بالنسبة لابطال حملة “التعايشي للسيادى”: لا تسريب عليكم. جل من لا يخطئ بس المشكلة لما تماديت في مد حبل الامل السنعبري رغم رائحة الخيانةالشاملة من كل اتجاهات الجماعة.

كونه باعكم اسفل النهر خيانة منه وليس منكم لكن تقصيركم كان لما قلتو اغالت نفسي في اصرار واقول يمكن انا الما جيت.

طيب، عادي نمشى بس لازم نعي الدرس:

1. السلطة تحتاج لمراقبة يومية يقظة دايمة حتي لو اديتها لي ملاك.

2. المرة الجاية اتواضع شوية مع المخالف فربما كان شايف حاجة ها تقع ليك السنة الجاية او بعدها. فلو كشف لك ما كشف له لما فعلت ما فعلت. ولو حجب عنه ما حجب عنك لما ابتلي بغرورك ووقاحتك.

معتصم اقرع