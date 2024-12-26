عائشة الماجدي: انتشار تسعة طويلة بالمواتر بصورة مخيفة

( ح أعيد وأكرر )

إلى والى ولاية البحر الأحمر اللواء م / مصطفي

وإلى الاجهزة الأمنية بولاية البحر الأحمر

إلى السادة في وحدة تجميل المدينة

#بورتسودان تستحق الأفضل

الآن بورتسودان بها عُدة إشكاليات

أولاً

#انتشار تسعة طويلة بالمواتر بصورة مخيفة

#الشوارع مُظلمة غالبيتها ومخيفة وتُحفز على إرتكاب الجرائم

من سرقات ونهب وقُطاع طريق ..

وتراكم النفايات والأوساخ وأصبحت مدينة وسخانة

#في بريد الوالي —

إذا إفترضنا جدلاً ما عندك ميزانية عشان تُضي شوارع بورتسودان

ممكن تجتهد تطلبها من جهات او شركات او مواني او السيادي أن يوفروا لك ميزانية لإضاءة الشوارع ونضافة العاصمة الحالية …

جرب أمشي واطلب بدل تجتهد في ظهورك أثناء الزيارات العامة تحت الكاميرات …

هسي يالسيد الوالى بعدين في التاريخ ح تكتب إنك لما كنت والى عملت شنو !

#في بريد المسؤلين في وحدة تجميل المدينة

طالما قاعدين وما شغالين وبتصرفوا مرتب ياخ اعملوا

نفرة شعبية لنظافة بورتسودان كل الناس بتجي تنضف معاكم وتقطع الأشجارر..

بورتسودان العروس في الماضي الآن أصبحت عبارة عن مكب نفايات مدنية كانت زي الورد نضافة وتخطيط بإدارة سيئة منكم

أصبحت تنوم على ركام النفايات وتصحي على وساخات الكوشة

…

عليه إذا ما عايزين تشغلوا أمشوا بيوتكم كناس فشلتوا تشتغلوا او تحافظوا على ما تركه أيلا من نضافة وجمال ..

#ثانياً —

يا السيد الوالى كان غالباك ترفع ليك إضاءة في كل عمود

أعمل ايضاً نفرة{ مبادرة شمعة من كل زول ) كل المواطنيين أي واحد ح يشتري ( لمبة / شمعة )واحدة تتوصل في أعمدة الكهرباء وبالتاكيد بورتسودان في يومين ح تنور كلها وح يقل نشاط تسعة طويلة وتكون حافظت على أمن المواطنيين …

ثالثاً —

الأجهزة الامنية وقيادة الأجهزة الامنية في مدينة بورتسودان

ما قادرين توقفوا تسعة طويلة والإجرام دا اعتذروا

وأمشي ميادين القتال يمكن تحسنوا هناك ..

وأخيراً

مواتر تسعة طويلة موجودة زي ما اسلفت في كل شجرة وشارع في بورتسودان والظلام يسهل عملهم …

حفظ الله بورتسودان وأهلها ..

إذا ما تمت حلحلة المشاكل اعلاه

على الجميع أن يتحسس بندقيته إبتداءً من الريس

وكفاية …

عائشة الماجدي