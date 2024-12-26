فلنقايات أولاد دقلو

الحاجه المؤكده إنو المسيرية عمومآ القاعدين في صفوف المليشيا ما آمنين وماعندهم مكانه محفوظه وأقل كلام منهم بيسجنوهم وبيدقوهم “” سؤالي البيجبركم شنو إنكم تكون كده الذله الماسكنها عليكم هي شنو ؟

حكاية قضيه وما قضيه دي منتهية ومافي زول فيكم مقتنع بيها أصلاً وإنتو عارفين كده ومتأكدين إنو المستفيدين الوحيدين من الحاصل ده أولاد دقلو القاعدين بره السودان ” فهنا السؤال لي راضيين بالوضعيه دي ؟

إذا كان إنتو بيشوفوا الناس فلنقايات فهمكم شنو أو تفسيركم لوضعيتكم دي شنو وإنتو في نص اولاد دقلو مقهورين ومكسورين ومابتقدروا ترفعوا عينكم قدام الماهرية والرزيقات…

وبرضوا خليكم عارفين إنو الماهري والرزيقي مابيتفقوا و

الرزيقي والمسيري عمرهم ماحيبقوا واحد مهمآ حصل حيفضل كل واحد فيهم شايف التاني ولا حاجه وزيو وزي أي معفن شغال بالقروش ..

العجب أولاد الفلاته بتاعين تلس ديل خليهم بالنية بس ..

شغلتكم دي وهن في وهن زيها وزي بيوت العنكبوت رهيييفه ومقدوده..

احسن ليكم تعرفوا حقوقكم وتعرفوا إنتو ليه كده ؟ وليه بتدافعوا عن أسرة حميدتي الشايفاكم فلنقايات ليس إلا وحقيقه إنتو فلنقايات وبينكم وبين نفسكم عارفين كده وماحتقدرو تنكروها كان طقطقتوا…

تبيان توفيق