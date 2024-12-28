الهجوم على الزرق .. الدلالات والمالات !!

كنت قد كتبت سابقا بعد بدء الهجوم الواسع للجيش في الاشهر الخمسة الاحيرة ، بان الجيش قد تحصل على مسح فضائي لا محالة، وهو الذي رجح كفته اكثر من السلاح والذخائر والطائرات الدرون ..

وكنت قد قلت ان الجيش قد خسر متحركات في بداية الحرب بسبب انه كان اعمى عند التحرك ، عكس الدعم السريع الذي تدعمه منظومة فضائية تكشف له ارض الواقع تماما .

ثم امتلك الجيش مؤخرا منظومة فضائية من دولة صديق فاصبح يرى كما يرى الدعم السريع .. وهذا هو ما تسبب في تغيير الوقائع على الارض .

الان وبعد هجوم قاعدة الزرق اقولها بالفم المليان ..

لقد تخلت القوى العالمية عن الدعم السريع وفقد السند التكنولوجي العالي الذي كان يمتلكه خاصة الاسناد الاستكشافي الفضائي ..

هجوم قاعد الزرق المباغت والكبير يؤكد ان الدعم السريع قد تفاجأ بالقوات المسلحة والمشنركة داخل الزرق ولم يكن لديه اي معلومات استخباراتية عن الهجوم وهذا له معنى واحد فقط وهو:

لم يعد للدعم السريع اي سند فضائي كما كان سابقا ..

يعني الهواء قلب واصبح الجيش لديه سند فضائي والدعم السريع بدونه.

وجاك الموت يا تارك الصلاة

وليد محمدالمبارك