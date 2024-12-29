اخيراً رأينا الكوندور اللواء طلال علي الريح

ببذة الطيران التي ارتداها صبيحة 15 ابريل 2023م

ولم تكن هناك طائرة مقاتلة خلا الميج 29 التي كانت شبة معطلة

وهي اصلاً للتدريب بالمناسبة

بعد اجلاء باقي المقاتلات للأبيض وغيرها

لمن فاته الاستماع

ارتداء البذة كمن يرتدي مدرب قدير كامل زي فريق

بل ويجب أن يقوده بلا صافرة حكم حتى

ولابد أن يحرز 12 هدف استراتيجي بلا اسناد ارضي او احداثيات

ولحسن الحظ وتقدير المولى

كان من ابناء الخرطوم ويحفظ عن ظهر قلب كل المواقع

وبلا تعليمات حيث كانت القيادة العامة تحت فوهات 600 تاتشر من ثنائي ل دوشكا متناوبة عليها من كل حدب وصوب

والزلزال شديد

وفجأة وسط اصوات وازيز الرصاص

تناهى لاسماعنا وكنا قريبين من القيادة بتسلق الكوبرا

وصوت محركيها القويين

الميج المرعبة ولم يكن استعراضاً كالعادة

بل نفثت سموم وحموم من جناحيها

نحو عقل ومركز تحكم واعصاب الدعامة ببرجهم

ف اخرجته من الخدمة فوراً

وصالت هناك في معسكراتهم حيث كانوا يحشدون ويرسلون الامدادات للقيادة العامة الخ

دعامي اصيل اعرفه جيداً قال واعترف لي

أنه مجرد رؤيته للكوبرا محلقة في عنان السماء ايقن فشل مهمتهم

التي ظنوها مجرد ساعة واحدة تنتهي في 10 ص

و5 ساعات لاحكام القبضة على الفرق المهمة

وعند تناولنا لافطار رمضان ذلك اليوم

يظهر حميرتي والاهطل بتاع الطاحونة وحاضنتهم السياسية من خلفهم مؤيدين ومباركين

ومعلنين مقتل البرهان ومحمد عثمان والكباشي

وقيادة الاركان الخ

وبمن في المجلس السيادي يرشحون عقار لتولي القيادة مؤقتاً

حتى يرتبوا الأمر

المهم

حلق الكوندور وتحته الف مكبل وخطر

*سنه لم تعد مناسبة للطيران والقتال وتفادي المضادات الارضية

*المقاتلة المبروكة لا تصلح للطيران والقتال فهي شبه معطلة

*لا تعليمات بذلك

*لم يكن يعرفون مدى وأين وكيف بدأ الأمر

*هل سيخذلهم البرهان بعدها ويحاسبهم فهو عود القشم على اطاعة حميرتي وتنفيذ رغباته ومن لا يفعل يجد سيف المعاش ب انتظاره

*هل الذخائر الموجودة صالحة وجاهزة

*بنك الاهداف مما يتكون

*وكيف يعرفون دقة ونجاعة القصف المركز

هنا تجلت المسؤولية وحمل الشيل لدى الكوندور

ولو عرف اطبائه ماذا فعل وكيف وأين لمزقوا شهادات طبهم

واعترفوا بخطل توقعها

حتى عندما بدأ في تشغيل محركها جاءه جندي يخبره عن سؤاله

سابقاً عن أهل بيته

فقال له الاسرة بخير وخرجت من الحي

ولكن ابنك البكر مهتدي مصاب بطلقة في رأسه

فرد عليه تمام الحصة وطن

واغلق الكبينة بعد أن غمز لمساعدة ورفيقه في الخلف النقيب طيار محمد هرون الذي سيتولى القيادة إن حدث له مكروه

لا مجال للفشل هذا اليوم

واشار بالابهام للمقدم طيار ميرغني الذي كاد يتميز من الغيظ والغضب والرجاء

ثم تهادت المبروكة 604 وحلقت

لتقضي على آمال وتكلفة مليارات الدولارات

وحوالي 10 الف من الدعامة الاصليين

وتقبر حلمهم قبل أن ينطق حتى

وخلف مقودها رجل عجوز ود ناس

حمل السودان كله في حدقات عيونه

وتوكل على الله وعرف أنه الحارس الأخير للسودان

من السماء

نقترح نزع هذه البذة فوراً منه

وحفظها جيداً لنضعها في متحف يوم 15 ابريل الخاص

بإذن الله

الكوندور ورفاقه فوووووووق