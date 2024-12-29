صدق وعده وهزم العملاء والخونه

ونصر طلابه وشعبه .. ورسم البسمه في الوجوه رغم التحديات الصعاب …

نم قرير العين في عليين الجنان اخي الحوري فما بداته اتممه أخوة لك صدقو ما عاهدو الله عليه سهروا الليالي وجافت أعينهم النوم لتحقيق حلم طلابنا واسرهم

طبت حيا وميتا نسأل الله أن يرحمك رحمة واسعه وان يسقيك من حوض نبينا محمد صل الله عليه وسلم

التحية للأخ السيد / وزير التربية والتعليم

الدكتور أحمد خليفة وأركان حربه الميامين والتحية للقوات المسلحة والقوات النظامية ووزارة الخارجية ومدراء المراكز الداخلية والخارجية بالسفارات المختلفة ومدراء المدارس وكل العاملين بقطاع التعليم بولايات السودان المختلفة والأسر

بتكاتفنا نبني الوطن

28 / 12 / 2024