هذا الاسلوب ليس حكرًا علي البصل الاسلوب دي شي عادي عند المزارع السوداني

اي زراعي واي مزارع ما حيكون مستغرب في الموضوع دة

الترند الحاصل عن استغراب الناس من كم حاجة بخصوص الموضوع

وعشان الناس تستوعب لصورة مبسطة الحاصل

١. يعتبر البصل من المحاصيل النقدية المهمة

٢. البصل من المحاصيل التي يكون عليها طلب عالمي مستمر بغض النظر عن الموسم

٣. السودان يتميز من دون البلدان بامكانية زراعة البصل في اوقات الندرة العالمية والتي هي غالبا شهر ٩ – وهذه ميزة لا توجد في في بلد اخر

٤. عشان تفهم ليه صاحب البصل المذكور له كل الاحترام يحتفظ بالمبلغ في بيته عليك استيعاب وتفهم طبيعية المزراع السوداني وهذا الاسلوب ليس حكرا علي البصل الاسلوب دي شي عادي عند المزارع السوداني البسيط في معظم المنتجات الزراعية والمواشي ( سوق المويلح اكبر دليل )

٥. الانواع التي يتم زراعتها في السودان متميزة عالميا وليست بالشي الجديد – كثير من المشاريع والمنظمات كانت تهتم وما تزال بزراعة وتجفيف البصل لاضافة قيمة مضافة – اقربها مشروع سوبا شرق الزراعي – مشروع سولار

كل التحية لدكتور عمار مبارك (مدير مشروع سوبا الزراعي وقتها) والدكتورة المتميزة الاء صاحبة مشروع سولار.

د. ناهد فاوي

رصد وتحرير – “النيلين”