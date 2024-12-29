حميدتي وبحربه على الشعب السوداني قرض ولاد أهلو جت عليهم؛ بحيث لم يتبق سوى والده وعمه وعبد الرحيم والقوني وعياله من صلبه وعيالهم المتمرغين في الدعة!

حسين مللاسي



تعليق من حسن مختار

بالجد في أسر من حواضن الدعم السريع فقدوا عدد كبير من رجالهم كمثال أسرة العمدة شنيبات مات هو اول أسابيع الحرب في مواجهة مع المساليت ومات اخوه بأم درمان ومات ثلاثة من أبنائه في جبهات متفرقة بين المدرعات وبحري وآخرهم سيف بتاع الالغام في الفاشر والابن الرابع مفقود ولعله مات محروقا بغارة طيران.. بإختصار دا مثال لأسرة واحدة فقدت جل رجالها وهذا غير المصابين.. هل دفع هؤلاء الناس حياتهم وقطعوا نسلهم من أجل الديمقراطية القحطية؟ ام من أجل زوال دولة ستة وخمسين التي اسسها الناظر دبكة؟ ام من اجل ان تستمتع نساؤهم بالمسروقات من ممتلكات سكان الخرطوم والجزيرة؟؟ وهل سيستطعن المحافظة على تلك الأموال؟ غايتو العملوها حميدتي والعبيط عبدالرحيم ومعهم رجال الادارة الأهلية المرتشين في اهلهم سيسطرها التاريخ