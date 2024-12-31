حسين الصادق ده مالووو ياخ؟؟

في الحقيقة شاهدت ليهو مقاطع فيديوهات كتيرة، كان بيتيح فيها الفرصة لفنانين ما كانوا معروفين وقتها، عشان يغنوا معاه على الاستيج في حفلاته الجماهيرية، من ضمنهم فنانين حاليا بقوا مشهورين وعندهم جمهور.

وشاهدت ليهو فيديوهات تانية كتيرة بيقدم فيها فنانين من ضمن الكورس بتاعه، بيقدمهم لجمهوره وبيتيح ليهم فرصة من ذهب عشان يبرزوا صوتهم وموهبتهم.

حسين بيحب إنه يسمع غيره من الأصوات، وبيستمتع بيها كأنما هو مستمع عادي وما فنان.

حسين ده ما حصل شفته أثار الجدل بموقف ما، عشان يكون تريند. ( زي ما في فنانين قاعدين يعملوا كدة)!

فنان متواضع جدا وهاديء ومبتسم طوااالي ووطني شديد، وجميييل ياخ.. الجمال الواحد ده، وانساااان في المقام الأول والأخير.

حسين ده (سوداني جد في كل شي، في قعدته وقومته ومشي)

الفنانين السودانيين الشباب في كفة، و معليش يعني ختوا لي حسين ده براهو في كفة

سيد الرصة والمنصة، وسيد قلوبنا.