من أحاجي الحرب( ١٠٢٠٢ ):

□□ تكذيب المصباح لشريف.

○ كتب: م. المصباح أبوزيد طلحه إبراهيم

□□ ذلك الرجل الكذاب الأشر القيادي بحزب المؤتمر السوداني والذي قال في لقاء معه بثته احدى الفضائيات متهمني زوراً وبهتاناً بأنني قمتُ بإنشاء بث مباشر من داخل القيادة يوم ١٥ ابريل ذاكرا أنني توعدت بحسم المعــركة خلال ساعات..

أتحداه بأن يُحضر ذلك البث المزعوم إن كان فيه وجهي أو حتى فيه صوتي فقط وأن ينشره هو ليراه الشعب السوداني والعالم في حسابه الشخصي على مواقع التواصل.

أتحداه أن يأتي بذلك التسجيل وليقارن الجميع بين صوتي والصوت المنسوب لي ..

🔻 هذا تحدي وإلا سوف أُلاحق ذلك الكذاب الأشر قانونيا..

هذه الكذبة مثلها مثل كذبة تسجيل إنسحاب مدني المنسوب إلي زورا وبهتانا.

أولائك السياسيون الذين يمثلون حاضنة سياسية للمليشيا سيحاسبهم الشعب السوداني مهما طال الزمن وسيحاكمهم أو سيظلون في المنافي هائمين يتلقفون فتات السفارات ونثريات مكاتب المخابرات.

قيادات غير محترمة واستمرأت الكذب والتدليس الذي ظلت تمارسه طوال عُمر انشاء احزابها الخربة البائسة التي ما جلبت لهذا الشعب خيرا البته..

#من_أحاجي_الحرب