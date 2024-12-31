تقدم منسقة مع الدعم السريع من ايام شكلة الاطاري وشريف بكذب

ايام الاعتصام لاقيت مجموعة من القحاتة وبقينا نتونس، من الحاجات اللفتت نظري انهم كانو ضد الترويج لي فكرة انو حميدتي خطر على الثورة وبالنص في واحد منهم قال لي حميدتي ده الناس لو قعدت معاهو ممكن يصلو لي تفاهمات (الترجمة نتحالف معاهو عشان نتقاسم السلطة بالعربي نستبدل الجيش بالدعم والكيزان بالقحاتة).

بعد فض الاعتصام بي فترة وبعد توقيع الوثيقة الدستورية لاقيت نفس المجموعة ولقيت انهم ضد فكرة انو حميدتي داير يحكم وانو عندو مشروع دولة وبالنص قالو لي ده كلام كيزان.

لمن قامت الحرب في مروي قلنا ليهم الدعم السريع بدأ الحرب قالو لا الحرب بدوها الكيزان في المدينة الرياضية والمصباح طلع لايف من القيادة.

نفس الشلة دي قلت ليهم حميدتي عندو ارتباطات دولية قالو لي عادي اسه الجيش برضو عندو ارتباطات (دايرين يقولو الدولة السودانية تقعد بدون تحالفات او دايرين يقولو انو الجيش ما بمثل الدولة)

المهم: بوست مدني بتاع انو تقدم ما متحالفة مع الدعم السريع وفيديو شريف الاخير الاتنين ما عندهم بيز، مدني عارف انو تقدم منسقة عديل مع الدعم السريع من ايام شكلة الاطاري وشريف بكضب وبتجاهل الحقايق.

Elmuiz Osman