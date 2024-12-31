سودانية 24 تعود ملكيتها لرجل الاعمال وجدي ميرغني بعد انشاء لجنة ازالة التمكين سيئة الذكر

حدثت تفاهمات بين وجدي ولصوص لجنة ازالة التمكين، بايلولة ادارة القناة للقحاتة مقابل حصانة الرجل من بطش لجنة علي بابا فترك لهم القناة فقاموا بتعيين كل الاداريين والاعلاميين المؤمنين بميثاق قحت وكارهي الجيش من ضمنهم الاعلامي اليساري علي فارساب وكوكبة من العملاء.

لذا ما تشاهده في قناة سودانية24 ضد الدولة وجيشها امر طبيعي، لن يتوقف الاستهداف إلا بعد تنظيف القناة من فايروس ونفايات قحت.

Basher Yagoub