لماذا الغفلة؟ ولماذا سوء التقدير

إن لم تنتبهوا لعناصر وأذرع المليشيا السياسية داخل الولايات الآمنه ستندمون ندماً ليس بعده ندم .. إن ماحدث اليوم من احتجاج قد يكون ( مُسبباً ) وله دواعيه التي كان بالإمكان تدارُكها بذات الطريقه التي تمت عقب الإحتجاج ،، أو قياس الرأي العام تجاه إستبدال العملات منذ بداية عملية الإستبدال مع إسقاط الخُلاصات على شكل قرارات العاجله تستبق مثل هذه المواقف ..

إن ماحدث اليوم لايمكن وصفه بتلقائيه التعبير عن شيء معين بأي حالٍ من الأحوال بل إن كل القرائن والشواهد تدُلُ على أن ماحدث هو عمل مرتب ومنظم وقفت خلفه جهات عملت وخططت أو ساهمت بأوجه مختلفه أولها ( تضيق المده الزمنية للإستبدال ) ثانيها عدم تتبع الحركه العامه لعملية الإستبدال نفسها لقياس النسبة المئوية من ضمن الإستجابه الكليه ثالها إهمال دور الرقابه الثابته للإسراع في معالجه الأزمه بإلزام البنوك بأن تفتح النوافذ أو أبوابها لإحتواء الموقف عبر مخاطبة المحتجيين والإلتزام أمامهم ،، هذه الإحتجاجيه لايمكن بأي حال من الأحوال تكون من مُهمله ولايمكن بأن حال أن يتظاهر أطفال قُصر لأجل إستبدال عمله ولا يمكن بالأساس أن يتحول الإحتجاج تجاه شيء له نقطه ثابته إلى موكب متحرك بهذه البسهوله

علية فإننا ومن باب الحرص المُلزٍم سنكتب لنقول مايُمليه علينا الضمير الحيّ في هذه اللحظات العصيبه التي تمر بها البلاد ،، لذلك عليكم بإعادة النظر فيما حدث لإتخاذ مايُلزم من التدابير لمنع الوقوع في نفس الخطأ كما أن عليكم ( العوده للفيديوهات وماقبلها لقرآءة الوجوه التي أثارت الضجيج ونسنست بين آذان المواطنين وأججت الموقف ركزوا على من كان يتحدث ولم يسير مع المُحتجيين لمعرفة هويتهم ..

لقد كانت ثقتنا في مكانها بأن تدارُك الجهات المسؤوله هذا المطلب لن يطول وليس هنالك عوائق تمنع الإتستجابه لمثله .. كما أننا حريصون على الطًرق حول النواقيس للفت الإنتباه لزيادة الحرص وتجويد العمل التنفيذي منعاً لوقوع خطأ يصعُب تداركة فمازالت المؤسسات ممتلئة بأنصاف الرجال وأصحاب الأجندة وأذرع المليشيا وأطرافها السياسية المدنية الذين يسعون بكل جهدهم لشد أطراف المناطق الآمنه وإثارة المفاتن بداخلها لتكون غير صالحه للآدمية ،، إن ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض والأبيض لاتتحمل أي زعزعة لأنها تحوي ملائين النازحيين فبالله عليكم لا ترهقوا المواطن بأكثر مما أُرهٍق به ولا تتركوا للفوضى سبيل ولا تتهاونوا مع أي شخص لايعي تحديات المراحل أو يسعي لغرضٍ خبيث !!

ألا هل بلغنا فأللهم أشهد ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد