افتتاح القنصلية المصرية بحلفا و بشريات

افتتح الاستاذ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية ودكتور هيثم محد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي وابوعبيدة ميرغني برهان المدير التنفيذي محلية حلفا والوفد الوزاري المرافق له مقر القنصلية المصرية الجديدة بوادي حلفا.

و حيا السيد الوالي دولة مصر الشقيقة حكومة و شعبا كما حيا السفير المصري و طاقمه بالمركز و القنصل مصطفى ابراهيم ربيع و بعثة القنصلية المصرية بوادي حلفا .

و أعرب عن سعادته أن يأتي افتتاح مقر القنصلية الحديدة متزامنا مع العيد ال٦٩ للاستقلال المجيد بالبلاد مؤكدا أن السودان و مصر شركاء و يربطهما نيل واحد و اوصر دم ما بين الشعبين و السودان و مصر جزء لا يتجزأ من بعضهم .

و أشار الى ان أكثر من 350 الف من السودانيين غادروا مصر لتداعيات الحرب عبر المعابر الحدودية بحلفا .

و قال السيد الوالي “نولي اهتماما كبيرا لتواجد القنصلية بحلفا و خاصة لدينا ملفات مشتركة في المجال التجاري و السياحة و تفعيل مشروع القامبيا و القوافل الطبية و تبادل الخبرات والتدريب وعلى رأسها تأمين الحدود بين البلدين

من جانبه حيا السفير مصطفى ربيع القنصل المصري بحلفا السيد الوالي والوفد الوزاري المرافق له مؤكدا أن مصر لن تقبل أن تكون ملاذا لضر السودان و أن مصر تدعم السودان و شعبه و حيا القوات المسلحة و انتصاراتها و أشار إلى انجاز استراحة سائقي الشاحنات المصرية الذي تم استلامها اليوم من قيادة المحلية .

و أكد الاستاذ ابوعبيدة برهان المدير التنفيذي لمحلية حلفا التعاون و التنسيق التام مع القنصلية مشيرا إلى متابعة كل الملفات الخدمية في القطاع الصحي وفرص تدريب الكوادر الطبية لابناء حلفا وغيرها و ابان ان هنالك ملف خدمي مع جهات مختصة بالتنسيق مع القنصلية حول قيام مشروع مياه حلفا .

و أكد ان كل هذا الحراك يصب في تعزيز العلاقات بين ابناء،شطري وادي النيل بين البلدين.

السودان الجديد