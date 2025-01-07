قبل ايام وصلتني رسالة من صديق فيسبوك بتقول انو تواصل معه شخص من الاستخبارات. و فيما معناة انه تحفّظ على لابتوب في واحدة من المدن، كان مع احد المتجهين لمصر. وضح بعد الفحص ان اللابتوب (المشفشف) يخص ساندرا فاروق و بإعتبار الأول صديق مشترك فطلب منه يوصل الرساله.

و قد كان.. وصّلنا مع شاب الاستخبارات يبدو عليه صغر سنه كبير بأخلاقه و مهنيته.

سلمنا اللابتوب بسرعه و مهنية بتاكيد تسليم وتسلم و بدون كلام كتير.

لابتوب لو باعوه في السوق ما حيجيب مبلغ مغري، بس الفيهو كتير و غالي شديد. و كل النسخ فقدتها..و فوق دا هو هدية أبوي سنة أولى جامعة.



انا ممتنة لحد السماء لنزاهتك يا شاب الاستخبارات و ممتنة لإهتمامك يا رسول خبر السرور.

بما أنو أولادنا عيونهم مفتحة، فيمكن فكرة كويسة أننا نبلغ بمواصفات حاجاتنا و لو بالصدفه عندنا صور ليها بكون من حظنا لتسهيل رصدها.

#الدولة_باقية

ساندرا فاروق كدودة