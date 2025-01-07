بعد الفحص ان اللابتوب (المشفشف) يخص ساندرا فاروق
قبل ايام وصلتني رسالة من صديق فيسبوك بتقول انو تواصل معه شخص من الاستخبارات. و فيما معناة انه تحفّظ على لابتوب في واحدة من المدن، كان مع احد المتجهين لمصر. وضح بعد الفحص ان اللابتوب (المشفشف) يخص ساندرا فاروق و بإعتبار الأول صديق مشترك فطلب منه يوصل الرساله.
و قد كان.. وصّلنا مع شاب الاستخبارات يبدو عليه صغر سنه كبير بأخلاقه و مهنيته.
سلمنا اللابتوب بسرعه و مهنية بتاكيد تسليم وتسلم و بدون كلام كتير.
لابتوب لو باعوه في السوق ما حيجيب مبلغ مغري، بس الفيهو كتير و غالي شديد. و كل النسخ فقدتها..و فوق دا هو هدية أبوي سنة أولى جامعة.
انا ممتنة لحد السماء لنزاهتك يا شاب الاستخبارات و ممتنة لإهتمامك يا رسول خبر السرور.
بما أنو أولادنا عيونهم مفتحة، فيمكن فكرة كويسة أننا نبلغ بمواصفات حاجاتنا و لو بالصدفه عندنا صور ليها بكون من حظنا لتسهيل رصدها.
#الدولة_باقية
ساندرا فاروق كدودة