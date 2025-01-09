الحرب دي ما نزهة لا شيء رفاهية

الحرب دي ما نزهة ولا شيء رفاهية

ربنا سبحانه وتعالى قال (كتب عليكم القتال وهو كره لكم…)

في ناس قايلين الناس البقاتلو ديل زي البلايستيشن تحركهم ويتحركوا معاك طوالي أو زي الأفلام

ي زول الشيء ده صعب وفيهو مجاهدة للنفس شديدة

الشيء ده انت بتكون عارف نفسك يا مقتول يا مأسور يا مصاب يا منتصر

عشان كده فعليا لا يفتي قاعد لمجاهد

الموضوع ده ليس محلا للتنظير

أنا داير أحكي ليكم مشهدين بوروك حجم صبر إخواننا الفي الميدان

في ناس ارتكاز معين و ارتكاز حالتو متأخر يعني ماارتكاز في المقدمة

عزمونا عشاء وقالوا نبيت معاهم قلت ليهم أبشروا

أها مشينا قاعدين نتعشى

أسمع ليك صوت دانة رب وقعت دونوهم بيها والله أنا قلبي ده طاااار عديل وقربت أبكي ليهم لقيتهم كأنو ماف شي حصل الماسك تلفونو ماسكو و البتونس ما قطع قصتو

بعد شويه قلت ليهم شنو يا أخوانا هوي

قالوا لالا عادي ده مدفع ١٠٧

قلت ليهم لالا خلاص بنجي نبيت معاكم يوم تاني

مشهد تاني برضو مشينا منطقة س

أول ما وصلنا ما أسمع ليك إلا الشيخ خش خش المسيرة جاءت يا أخوانا كدي قولو بسم الله استقبلونا بشيء تاني غير المسيرة دي

و الناس قاعدين يتونسو عادي و أنا قلبي مقطوع

شوف أنا أيقنت انو الجماعة ديل رجال بمعنى الكلمة وانو نحن مهما عملنا ما بنصل درجتهم

لأنهم الاستحملو و الصبرو عليهو ماف أي زول بقدر عليهو

الناس ديل بحكو انهم في يوم واحد دونوهم بأكتر من ٤٠٠ دانة

فاللهم اجزهم عنا خيرا

مصطفى ميرغني