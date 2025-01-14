المنافقين والمرجفين ديل واحد

في سوريا كانوا شايفين بشار ببطش بالرجال و النساء و الأطفال بطش لا يتصوره عقل

كانوا ساكتين أولاد الذين

أول ما جاء أحمد الشرع

حقوق المرأة و الحريات ونا عاىف

طيب زمان كنتو ساكتين وين

الآن برضو في مدني

الميليشيا مكثت سنة وشهرا وعشرة أيام

تنته. ك الأعراض وتسفك الدما…ء وتنهب الأموال وتنكل بالأبرياء

كانوا ساكتين المرجفين

أول ما الجيش دخل

لا كتائب البراء و المهمشين و ما عارف

ياخ تف عليكم كلكم

والله انتو أسوأ من الميليشيا زاتكم

و الأسوأ من كده المواطن البسمع كلامكم

يا ناس ما تعقلو

يا ناس بعد سنتين من الحرب دي والنفاق بتاع القحاطة ده لسه فيكم ناس بسمعو ليهم وبصدقو كذبهم

ياخ اعقلو اعقلو اعقلو

(وفيكم سماعون لهم)

مصطفى ميرغني