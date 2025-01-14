أسرة واحدة قدمت ثلاثة من أبنائها من أول طلقة في مدني وإلى تحريرها

أخونا زاهر صديق محمد ضابط نزل معاش قبل سنوات عديدة

أول ما هوجمت مدني وهو من أبنائها سارع للقيادة في مدني و أخذ موقعه مباشرة مدافعا عن مدني و أهلها



و فوق ذلك كان معه أخوه المهندس زهير صديق وهو الآن مصاب بطلق ناري في الصدر دعواتكم ليهو ومعهم خالهم المحاهد الكبير جلال

هذه أسرة واحدة قدمت ثلاثة من أبنائها من أول طلقة في مدني و إلى تحريرها بالأمس كانوا في الخنادق و المحاور الغربية محاور المناقل بعيدين عن أبنائهم و أهلهم

فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وتقبل منهم

كنت حريصا أن لا أكتب عنهم فوالدهم رفض الخروج من بيته وصار ملازما له ولا عجب فهو من المحاهدين القدامى

ذرية بعضها من بعض

في صورة كده رسلوها لينا لكن ماف طريقة ننشرها هنا

مصطفى ميرغني

