التحديات البتواجهنا الفي حياتنا كتير كل زول عندو تحديات وفترة زمنية صعبه مارى بيها في حياتو حرفيا كل واحد مننا بواجهة التحدي بطريقة مختلفة .

في ناس بتصبر علي اي تحدي وبتحاول تتجاوزا في ناس ما بتحاول بتشوف غيرو في ناس عندها عزم قوي قادرة تتغلب علي تحدي.

في ناس بتفشل من اول عثرة وبتسمح لتحدي يغيرها من جواها، والعكس في ناس التحديات بتعلمها بتزيد خبرة وثقة في انها تواصل وتجتهد حياتها .

في ناس بتحب متعة التحديات مع كل تحدي بتكون اكثر مرونة وتأقلم بتكتشف جانب مختلف وحياة جديدة ،لو فكرنا وصبرنا حنتكشف إنو اي تحدي في حياتنا هو امتحان وتحديد قدرات ياما تنجح ياما تفشل ،

انت مين فيهم القوي ولا الضعيف؟؟

إتذكر انت الوحيد قادر تغير اي النتيجة لصالحك لانو عندك كل الإمكانيات بتساعدك عشان تنحج وتكون مستقل بذاتك.

مهم جدا تكتشف نفسك وملكاتك الابداعية كل شخص عندو قدرات فائقه وطاقه رهيبة وعقل بفكر في اهدافو ويخطط ليها وبنفذ ويتابعها يقومها في النهاية حتصل لنتيجة مرضية حسب توقعاتك والمعطيات الموجود عندك.

اتذكر اي تحدي مغامرة لازم تعيشيها بكل تفاصيلها لازم تتقبلها بكل رضا فكر فيها بهدوءةكيف تتجاوزها وتعديها.

كن منفتح وإيجابي خليلك انسان واعي ومدرك تماما لكل مشكلة في حياتك ولازم تكون علي قدر المسوؤلية وتتحمل نتيجة اي قرار في حياتك

لازم تتعلم التفكير الصحيح والتفكير خارج الصندوق.

لازم تفرق بين اي تحدي ومشكلة بتمر بيك ؟؟

احنا عندنا العقلية الخصبة عشان نغير بس محتاجين نعرف الوسيلة المناسبة كي ننطلق ونكتشف وقدراتنا الابداعية عشان تنجح

نصيحة مهمة فكر بهدوء في اي تحدي اخد نفس عميق واسترخي اعرف السبب وراء التحدي واسعي وراء الحل إتعلم تاخد الامور ببساطة بدل تعقيدها

إنتبه كل هدف عظيم في تحديات بتواجهك اوعا تيآس من اول عثرة انهض من اول وجديد وعافر واجتهد اكتر واصبر حتصل لهدفك وانت كلك ثقة وايمان في ربنا في امكانيات ما تخاف لا تستسلم ابدا وكمل لاخر الطريق.

هدى ابراهيم

رصد وتحرير – “النيلين”