قرارات أمريكية صلاحيتها ثلاثة أيام!!
قرارات أمريكية صلاحيتها ثلاثة أيام!!
القرارات الامريكية ضد البرهان صلاحيتها حتى ٢٠ يناير فقط ، وبعده لن تكون لها اي قيمة وكأنها لم تصدر .
اول مرة أشعر أن أمريكا فقدت شيئا من مؤسسيتها كدولة متماسك لها سياسات واستراتيجيات عليا مفروضة على الجميع ، واصبحت تتعامل بمؤسسية الكيانات والمجموعات !!
القرارات المصدرة من الإدارة الأمريكية في الأسبوع الاخير كلها لا تخص أمريكا كدولة ، بل تخص الحكومة الامريكية منتهية الصلاحية يوم ٢٠ يناير ، ومن خلفها الحزب الديمقراطي الذي فقد كثيرا من القه.
من التناقض الغريب والمضحك، نفس امريكا التي اصدرت قرارات ضد البرهان اليوم ، هي ذاتها أمريكيا التي وافقت على قانون الاسبوع الماضي يعاقب المحكمة الجنائية الدولية لانها اصدرت قرارات ضد نتنياهو !!
ده شنو ده !!؟
🤷♂️
المهم ..
القرارات دي من يوم ٢٠ ما عندها اي قيمة
دي طوبتي
وبذكركم
وليد محمدالمبارك احمد