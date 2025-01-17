فيسبوك

قرارات أمريكية صلاحيتها ثلاثة أيام!!

2025/01/17
وليد محمد
وليد محمد المبارك

قرارات أمريكية صلاحيتها ثلاثة أيام!!
القرارات الامريكية ضد البرهان صلاحيتها حتى ٢٠ يناير فقط ، وبعده لن تكون لها اي قيمة وكأنها لم تصدر .

اول مرة أشعر أن أمريكا فقدت شيئا من مؤسسيتها كدولة متماسك لها سياسات واستراتيجيات عليا مفروضة على الجميع ، واصبحت تتعامل بمؤسسية الكيانات والمجموعات !!
القرارات المصدرة من الإدارة الأمريكية في الأسبوع الاخير كلها لا تخص أمريكا كدولة ، بل تخص الحكومة الامريكية منتهية الصلاحية يوم ٢٠ يناير ، ومن خلفها الحزب الديمقراطي الذي فقد كثيرا من القه.

من التناقض الغريب والمضحك، نفس امريكا التي اصدرت قرارات ضد البرهان اليوم ، هي ذاتها أمريكيا التي وافقت على قانون الاسبوع الماضي يعاقب المحكمة الجنائية الدولية لانها اصدرت قرارات ضد نتنياهو !!
ده شنو ده !!؟
🤷‍♂️
المهم ..
القرارات دي من يوم ٢٠ ما عندها اي قيمة
دي طوبتي
وبذكركم

وليد محمدالمبارك احمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/17