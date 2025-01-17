قرارات أمريكية صلاحيتها ثلاثة أيام!!

القرارات الامريكية ضد البرهان صلاحيتها حتى ٢٠ يناير فقط ، وبعده لن تكون لها اي قيمة وكأنها لم تصدر .

اول مرة أشعر أن أمريكا فقدت شيئا من مؤسسيتها كدولة متماسك لها سياسات واستراتيجيات عليا مفروضة على الجميع ، واصبحت تتعامل بمؤسسية الكيانات والمجموعات !!

القرارات المصدرة من الإدارة الأمريكية في الأسبوع الاخير كلها لا تخص أمريكا كدولة ، بل تخص الحكومة الامريكية منتهية الصلاحية يوم ٢٠ يناير ، ومن خلفها الحزب الديمقراطي الذي فقد كثيرا من القه.

من التناقض الغريب والمضحك، نفس امريكا التي اصدرت قرارات ضد البرهان اليوم ، هي ذاتها أمريكيا التي وافقت على قانون الاسبوع الماضي يعاقب المحكمة الجنائية الدولية لانها اصدرت قرارات ضد نتنياهو !!

ده شنو ده !!؟

🤷‍♂️

المهم ..

القرارات دي من يوم ٢٠ ما عندها اي قيمة

دي طوبتي

وبذكركم

وليد محمدالمبارك احمد