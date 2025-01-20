منوعات

مشهد غريب.. موظفون يدفعون طائرة ركاب عملاقة بأيديهم في الهند – فيديو

2025/01/20
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الهند

قد يبدو الأمر غير معتاد في أي مكان آخر، لكنه حدث بالفعل في مطار هندي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الموظفين في مطار بولاية غوجارات غربي الهند يدفعون طائرة ضخمة بأيديهم العارية.

وفقًا للتقارير، يعود السبب إلى غياب المعدات التقنية والفنية اللازمة لسحب الطائرة أو دفعها، كما هو متعارف عليه في المطارات الأخرى حيث تُستخدم الجرارات الخاصة لضمان الالتزام بمعايير السلامة. يُذكر أن الطائرة لم تكن تحمل ركابًا أثناء الحادث.

ويُعتقد أن الطائرة كانت تعاني من عطل في محرك عاكس الدفع، مما أجبر الطاقم الموجود في المطار على التدخل يدويًا.

المشهد الغريب لم يمر دون ردود أفعال؛ فقد شوهد بعض المسافرين الحاضرين في المطار، ومن بينهم من قام بتوثيق اللحظة بالفيديو، وهم يضحكون ساخرين من الوضع غير المعتاد.

جريدة المدينة

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