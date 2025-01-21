يجب تذكير الجنجويد انهم في اوج عظمتهم.. اول هزائمهم كانت في مروي

القصة بتاعت الناشطين الجنجويد

بروجو لان المتحرك المن ليبيا مهمتو فتح طريق الصحراء والفاشر و برددوا فيها دي

و القصة بتاعت انه امهلوا الفاشر ٤٨ ساعة دي

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انا ما قرت معاي.. وشغالة في راسي..

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دا تضليل بالنسبة لي.. والهدف مكان اخر..

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اذا وضعنا في الاعتبار كلام الجنجويدي حميدتي (عقر داركم)

وهجمات المسيرات المكثفة(بديل للتدوين) لانهم ما بقدروا يصلوا مدي مدفعية قريب للشمالية.. بالاضافة لاستهداف المحطات و اغراق المدن في ظلام دامس..

دي بالنسبة لي مقدمات هجوم و غالبا ليلي..

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علي القوات المسلحة وهيئة العمليات و الوية المقاومة الشعبية والمستنفرين ان يكونوا في وضع الاستعداد التام..

بالاضافة الي صانع الكباب العظيم..

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وجب ان نذكر اهلنا ولو كانت النسبة ١٪ فقط..

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وجب ان نذكر الجنجويد انهم في اووج عظمتهم اول هزائمهم كانت في مروي وفي ساعات عددا..

عبدالله عمسيب