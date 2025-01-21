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الجناح الانفصالي بقيادة التعايشي في عجلة من أمره لإعلان حكومة تقسيم السودان

2025/01/21
محمد حسن التعايشي

تهديد الجنجويد بدخول الفاشر ليس مزحة، على الجميع اخذ الأمر بجدية اكبر . الجناح السياسي يضعط على الجناح العسكري لاسقاط الفاشر في أقرب فرصة لإعلان الحكومة ، حكومة دولة دارفور . ربما يكون اعتراض الجناح المعتدل في تقدم والذي يرفض بجدية هذه الخطوة ، ربما كان عائقا في تأخير إعلان الحكومة …

الجناح الانفصالي بقيادة التعايشي في عجلة من أمره لإعلان الحكومة ، حكومة تقسيم السودان . هم في حاجة ماسة لنزع خنجر الفاشر من صدر الدولة الوليدة التي يجري الان البحث لها عن التأيد من بعض الدول …

الأمر في غاية الجدية و ليس مزاح، التعايشي ومن معه يحاولون ان يعبدوا الطريق الوعر للامارات و آل دقلوا

Salim Alamin
سالم الامين

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