الجناح الانفصالي بقيادة التعايشي في عجلة من أمره لإعلان حكومة تقسيم السودان

تهديد الجنجويد بدخول الفاشر ليس مزحة، على الجميع اخذ الأمر بجدية اكبر . الجناح السياسي يضعط على الجناح العسكري لاسقاط الفاشر في أقرب فرصة لإعلان الحكومة ، حكومة دولة دارفور . ربما يكون اعتراض الجناح المعتدل في تقدم والذي يرفض بجدية هذه الخطوة ، ربما كان عائقا في تأخير إعلان الحكومة …

الجناح الانفصالي بقيادة التعايشي في عجلة من أمره لإعلان الحكومة ، حكومة تقسيم السودان . هم في حاجة ماسة لنزع خنجر الفاشر من صدر الدولة الوليدة التي يجري الان البحث لها عن التأيد من بعض الدول …

الأمر في غاية الجدية و ليس مزاح، التعايشي ومن معه يحاولون ان يعبدوا الطريق الوعر للامارات و آل دقلوا

Salim Alamin

