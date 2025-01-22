تخيلو معاي، بس مجرد تخيل

لو لغو اضطراب النرجسية من معاجم الصحة النفسية

حتشخصو رجالكم بشنو؟؟ ؟؟

الناس تحاول تهدأ وتستكين النفس البشرية دي عندها مرااااجع اضطرابات تانية…

ووقت اصلو النرجسية بالنسبة العالية دي، فبطبيعة علم الاجتماع حتتحول من اضطراب لي (( الشخصية الطبيعية للزوج العربي)). وبدل تاني يكتبو في الاستمارات،

النوع: انثى ولا ذكر….. حيكتبو انثى ولا نرجسي

وانا هنا ما متحاملة على الرجال، انا بالعكس حانه عليكم عذبوكم عذاااااااب يا النرجسين.