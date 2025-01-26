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😔 لي ما قادر افرح بالانتصارات في الوطن؟
بعد تقرو البوست لو حسيت ممكن يفيد غيرك فممكن تعملو ليه share
في البوست ده جاية اجاوب من ناحية نفسية عن سؤال براود ناس كتيرة الفترة دي، ومنهم بقو شاكين في وطنيتهم او حكمو على نفسهم انهم سلبين او متشائمين.
يخوانه في نظريه في علم النفس بتقول، نحن ممكن نشتغل علي رد الفعل الطبيعي للزول بان نربط رد الفعل ده بمثيرين واحد طبيعي وواحد دخيل من البيئة. انا عارفه جطتو بس
تعالو نشرح براحة الحاصل شنو حسي
من تتبع الأحداث الحصلت في السنة و٩ شهور الفاتت، واضح جدا وبدون اي مجاملات، ان كتير جدا من الانتصارات الحصلت و كنا بنطلع ونفرح ونبتهج، بنقوم نتصدم بعد سويعات بانقلاب الحال، وده طبيعي في الح. ر. ب بين الكر والفر…. ابتداء من حتنتهي في ٤٨ ساعه، انتصار مدني ورجعت سقطت وانت ماشي بالاحداث الى الآن.
فحصل لبعض الناس ربط نفسي بين الانتصار واحتمال تجي مصيبة من جهة تانية، فبقة رد الفعل الطبيعي ان الزول يا خايف يحبط، او مترقب مصيبة بدل ما يفرح. كده وقعت ليكم كيف حصل ربط لمثيرين برد فعل واحد
فيبقه ااااي زول حسي ما قادر وما عارف يفرح، انت انسان طبيعي ورد فعلك طبيعي لاحداث ما طبيعية مرت بينا… انت ما متشائم ولا سلبي ولا خاين للوطن، انت مصدوم.
إيثار صلاح التاي
اختصاصي صحة نفسية