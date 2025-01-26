😔 لي ما قادر افرح بالانتصارات في الوطن؟

من تتبع الأحداث الحصلت في السنة و٩ شهور الفاتت، واضح جدا وبدون اي مجاملات، ان كتير جدا من الانتصارات الحصلت و كنا بنطلع ونفرح ونبتهج، بنقوم نتصدم بعد سويعات بانقلاب الحال، وده طبيعي في الح. ر. ب بين الكر والفر…. ابتداء من حتنتهي في ٤٨ ساعه، انتصار مدني ورجعت سقطت وانت ماشي بالاحداث الى الآن.