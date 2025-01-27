ترديد المقولات الجاهزة يدل على الغباء

يعني شنو الثورة مستمرة ؟

نحن حاليا لمن نقول فجخ الجنجويد مستمر بكون عندنا قدرة على توصيف الكلام دا وعندنا ليو شواهد ومظاهر، بل وفجخ ومطاردة ومصفاة ومدني والفاشر وأم كعوك وفجخ ومسيرات، قدرة على توصيف الواقع دا بفديهاتهو وصورو وكدمولاتو ، لكن الثورة مستمرة دي في ياتو زقاق او شارع او حتى في ياتو كافي ، ثورة مستمرة ساي كدا في عقولكم الخربة ، ياهو ترديد مقولات واكليشيات مكررة ..

#السودان

حسبو البيلي

