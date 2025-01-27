شهادة خالصة لله في بيان فضل الشيخ عبدالحي يوسف في هذه المعركة

(اعدلوا هو أقرب للتقوى)

لمن طلع مقطع شيخ عبدالحي يوسف بتكلم عن السيد القائد العام عبدالفتاح البرهان

أنا ما عجبني الكلام و بختلف مع مضمون الكلام

وعرفت انو المقطع أصلا كان في جلسة خاصة ومرق بغير علم الشيخ و إذنه فالشيخ لم يتعمد إخراجه لئلا يشق الصف

للاسف في ناس ما تعرف مشكلتهم مع الشيخ شنو طاروا بالكلام ده وبقوا يتهموا الشيخ بالعمالة و الخيانة و أساءوا إليه إساءات بالغة

و الزول ما بزعل من مجرد الرد لانو ماف زول معصوم من الغلط لكن الزول بزعل في من الفجور في الخصومة و من إنك تنسب للرجل ما هو منه برئ

في ناس صورو للناس انو شيخ عبدالحي ضد الجيش وخلاص في ناس صدقوا وبقوا ماشين بالكلام ده

والحق يقال

أنا عن نفسي أول أيام الحرب أول شيخ سمعتو اتكلم في دعم الجيش وتأصيل المسألة شرعيا هو شيخنا عبدالحي في لقاء على طيبة وقال نحن ما بنقيف مع الجيش عشان شخص بل لأنو هو المؤسسة التي تحمي البلاد والعباد وصنف الميليشيا حينها انهم بغاة بخروجهم على البرهان و انو ولي الأمر بمعنى أنه الذي تجتمع به الكلمة وتحمى به البلاد

بعداك قناة طيبة التي هو رئيس مجلس إدارتها عندما كان الإعلام الرسمي متوقف وقفت وقفة قوية جدا القناة و كانت طوال الوقت بتدعم في الجيش وبتبين عوار العدو وفساده و إلى الآن ما زالت مستمرة

ثم الشيخ من بداية الحرب لم تتوقف تعليقاته و فتاواه في دعم الجيش وبيان الأحكام الشرعية و الشيخ له مساهمات خاصة في دعم الجنود و إسنادهم وما زال الضباط والجنود يبعثون إليه بالأسئلة يسألونه و يستفتونه ،والشيخ كما قال هو عن نفسه أنه ابن الجيش ومسجده في أول الأمر لم يكن عماره إلا جنود المدرعات وقتها،وما من فرقة عسكرية و لا معسكر و لا كلية إلا وقد درس الشيخ فيها و علم

و الشيخ عندو تلاتة أولاد اقتحموا الصفوف الأولى

اتنين في المدرعات وتالت في أمدرمان

الفي المدرعات ديل علاقتي بيهم شخصية شاركوا في اشرس المعارك و أقواها في المدرعات في شهر ٨ ٢٠٢٣م

الكلام ده شهادة خالصة لله عزوجل في بيان فضل الشيخ في هذه المعركة

حأقفل التعليقات عشان ما ناقص لي نقاشات وجوطه كتيرة

مصطفى ميرغني