المعنى الحقيقي ل (قل موتوا بغيظكم)…

مذيعة sky news القحاطية تسابيح دخلت في حالة صعبة خالص وما فاضل ليها إلا تجي طالعة من الشاشة وهي بتتكلم عن البرهان وانتصارات الجيش، يعني قصة مهنية وما مهنية دي ما شغالة بيها بالمرة؛ لغة جسد عجيبة جدا، استخدام سبابة اليد اليمنى في الإشارة المتكررة المتوترة، اصطكاك الأسنان وتوشك أن تعض على شفتيها، والضغط المبالغ فيه على الكلمات ومخارج الحروف والأعين متطايرة والإيماء بالرأس إلى الأمام بحركة رتيبة كمن يستعد للمناطحة مع الحركة القلقة على الكرسي، بالرجوع والتقدم والتمايل إلى الجنبين.

إذا كان دة حال حتة مذيعة في غرفة البث، فما (بال) الجماعة في غرفة التحكم!!!!

Zuhair Abdulfattah Babiker